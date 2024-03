Magdalena Egger holte sich erstes EC-Saison-Podest

Starke Emily Schöpf

Nicht nur Mäggy Egger zeigte am ersten Tag in Sarntal eine ganz starke Leistung, das gilt auch für Emily Schöpf. Die Tschaggunserin fuhr auf Platz fünf, holte damit ihr bestes EC-Super G-Resultat der Saison. „Ich habe mich mega gefreut, weil die Super G-Saison bisher nicht so toll war“, freute sie sich, „ein ganz kleiner Frust war dabei, weil nur elf Hundertstel auf den zweiten Platz gefehlt haben. Aber mit meiner Performance war ich in diesem Rennen sehr zufrieden.“