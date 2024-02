Sogar russischer Gas-Totalausfall wäre verkraftbar

In den vergangenen zwei Jahren hat die Kraftwerksleistung laut E-Control deutlich zugenommen. 2022 wurden netto 1,256 Gigawatt an Leistung zugebaut. Ein Gigawatt des Zubaus entfiel auf Photovoltaik (PV), Windkraft legte um 200 Megawatt (MW) zu, gefolgt von Laufkraftwerken mit rund 130, Speicherkraftwerken mit rund 50 und Biomasse mit rund 20 MW. Gleichzeitig wurden etwa 170 MW an fossilen thermischen Kraftwerken stillgelegt.