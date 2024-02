Innerhofer wird nur noch virtuell gecoacht

Im Sommer auf Medaillenjagd

Die Hochform will der 28-Jährige so lange wie möglich beibehalten. Denn heuer stehen einige Großereignisse an, bei denen der Pinzgauer glänzen will. Anfang April bestreitet er bei einem 69-Kilometer-Lauf das längste Rennen seiner Karriere. Ende Mai geht der Trailläufer bei den Berglauf-Europameisterschaften in Annecy (Fra) auf Medaillenjagd. Dort hofft er auch auf Bruder Manuel, der aktuell aber mit seiner Achillessehne Probleme hat.