REISEZEIT-TV geht weiter!

Am Sonntag geht unsere Zusammenarbeit mit dem ORF weiter. Gemeinsam stellen wir Ihnen die schönsten Destinationen in Österreich vor und starten die neue Staffel in Tirol; das ist im Winter geradezu ein Muss, denn die Kombination von Stadt und Berg ist in Innsbruck einzigartig schön. Zum einen gibt es hochwertige Sehenswürdigkeiten, zum anderen liegt die schneebedeckte Natur sehr nahe.