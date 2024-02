Gewinnen zum Kinostart von „The Zone of Interest“

Regisseur und Drehbuchautor Jonathan Glazer entführt uns mit „The Zone of Interest“ in eine erschütternde Welt, inspiriert vom gleichnamigen Buch des verstorbenen Martin Amis. Der Film wirft einen ungewöhnlichen Blick auf die Schrecken des Holocaust, erzählt durch die Augen von Rudolf und Hedwig Höß - dem Kommandanten von Auschwitz und seiner Frau. Trotz der Grauen des angrenzenden Vernichtungslagers führt die Familie Höß ein Leben von extremer Privilegierung, abgeschirmt in ihrem scheinbaren Bilderbuchheim.