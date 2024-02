Cooper: „Nicht sicher, ob ich noch leben würde“

„Du hast dieses wunderbare Erlebnis oder diesen Durchbruch mit einem Drehbuch, oder du hast einen wundervollen Moment am Set oder im Schneideraum. Aber du hast jeden Tag etwa 40 Momente mit deinem Kind, die dieses Maß an Freude bedeuten. Das ist keine Spinnerei, das ist einfach die Wahrheit.“ Die sechsjährige gemeinsame Tochter mit Ex-Freundin Irina Shayk sei wie ein „Anker“ in seinem Leben gewesen, führte Cooper aus.