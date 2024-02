„Art Endsieg-Mentalität hat sich breit gemacht“

Wie berichtet, hatte Macron gesagt, dass der Einsatz von Bodentruppen durch sein Land in der Ukraine nicht mehr ausgeschlossen werden könne. „Wenn Soldaten von anderen Ländern in Särgen nach Hause kommen und an die Familien übergeben werden, das soll die Zukunft Europas werden? Nicht, wenn es nach uns Freiheitlichen geht“, sagte Kickl dazu.