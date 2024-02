Toter und Verletzte in Hotel auf Insel Usedom

In einem Hotelzimmer auf der Ostseeinsel Usedom wurden zwei bewusstlose Menschen gefunden. Bei einem 56-Jährigen konnte der Arzt nur noch den Tod feststellen, eine 52-Jährige wurde in ein Spezialkrankenhaus geflogen. Rettungskräfte haben am Dienstagvormittag eine erhöhte Konzentration Kohlemonoxid festgestellt.