Endlich! ÖSV-Herren brechen „Riesen“-Fluch

Stressige Tage - am Mittwoch geht es in die USA

Für Dienstag ist am Pass Thurn ein weiterer Europacup-Riesentorlauf geplant. Am Mittwoch geht es für Zwischenbrugger dann bereits via München und Denver nach Aspen, wo er am Freitag und Samstag bei den beiden Weltcup-Riesentorläufen an den Start gehen wird.