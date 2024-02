Blutiger Crash! Linienrichterin prallt auf Kamera

Kommentare und Kamera-Ärger

Guadalupe Porras Ayuso, seit 2014 FIFA-Schiedsrichterin, wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und untersucht. Eine schwerere Kopfverletzung konnte dabei ausgeschlossen werden. Allerdings sah sie sich in sozialen Netzwerken mit einer Reihe von sexistischen Kommentaren konfrontiert. Ihr wurde etwa nahegelegt, künftig wieder in die Küche zurückzukehren, wo ihr so etwas nicht passieren kann.