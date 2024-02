Mit ukrainischer Kreativität gegen den Krieg

Viel an Engagement in der nicht gewollten Heimat

Aber auch Oleksandra Terentyev arrangiert sich stark in ihrer nicht freiwillig gewählten Neo-Heimat. Sie gründete im Herbst 2022 den Literatur-Networking-Verein „Hnizdo“ in Innsbruck – mit dem Ziel, Tirols Landeshauptstadt auf der Karte ukrainischer Initiativen in Österreich bemerkbarer zu machen. Zwei unterschiedliche, starke Frauen, aber zugleich zwei traurige Schicksale, deren Wurzeln in dem vor zwei Jahren – am 24. Februar – begonnenen, brutalen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine liegen. Ein guter Grund deshalb in einer „Weltsprache, die jeder versteht“, nämlich in Kunstgegenständen, das individuelle kreative Schaffen Vertriebener aus der Ukraine dem Gastland zu zeigen.