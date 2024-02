Hundebox-Prozess gestartet ++ Trump vs. Harry

Der Prozess rund um die grausame Misshandlung eines 13-jährigen Jungen schockiert die Gemüter in ganz Österreich. Er wurde tagelang in eine Hundebox gesperrt, mit kaltem Wasser übergossen und verbal erniedrigt. Zudem soll sie das Kind hungern lassen haben. Die Hauptangeklagte, die 33-jährige Mutter, steht unter anderem wegen versuchten Mordes vor Gericht und hat teilweise Schuld eingestanden. Die Mittäterin, die beste Freundin der Hauptangeklagten wird beschuldigt, zur Gewaltausübung an den Jungen beigetragen zu haben.