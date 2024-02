Neue Professorin spielt 300 Jahre altes Cello

In der obersten Liga wird einem nichts geschenkt

Hunter konzertierte als Solistin und Kammermusikerin in renommierten Konzerthäusern in ganz Europa, nahm weltweit an Festivals teil. Sie spielt zudem im „Trio Gaspard“ und ist zusammen mit Geiger Jonian Ilias Kadesha Mitglied des „Kelemen Quartetts“ in Budapest: „Wir haben gerade alle Bartók-Quartette unter Beaufsichtigung der Lehrer und Komponisten Ferenz Rados und György Kurtag einstudiert und aufgenommen“, erzählt sie von beeindruckenden Begegnungen in der obersten Musik-Liga.