Urlauber randalierte in Ischgl und biss Polizisten

Heftigen Widerstand geleistet

Nachdem eine Polizeistreife am Tatort eingetroffen war, beschimpfte der junge Mann auch noch die Beamten und leistete bei der Festnahme heftigen Widerstand. „Dabei biss er einem der Polizisten in den Unterarm“, so die Exekutive. Der Niederländer wurde schließlich ins Polizeianhaltezentrum gebracht. „Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Urlauber wird auf freiem Fuß angezeigt“, so die Ermittler.