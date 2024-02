SIEG! Pinkelnig triumphiert beim Heim-Weltcup

Österreichs Skispringerinnen haben am Samstag den Heim-Weltcup in Hinzenbach dominiert! Eva Pinkelnig gewann mit 243,1 Punkten (88,5/92,0) und 2,9 Zählern Vorsprung vor ihrer Teamkollegin Jacqueline Seifriedsberger (88,0/87,0) und feierte ihren 13. Weltcup-Sieg. Am Sonntag (13.45 Uhr) steht im Eferdinger Becken ein weiterer Bewerb auf dem Programm.