Schwazer Bergretter - „Pistenengel“ am Kellerjoch

An diesem Mittwoch bilden Bergretterin Lisa Faller und Ortsstellenleiter Fred Wallenta das Duo, das sich um Verletzte kümmern muss. Lisa ist schon am frühen Morgen mit Tourenski zur Bergstation des Sesselliftes in rund 1900 Meter Höhe aufgestiegen. Fred fährt hingegen mit dem Bergrettungs-Quad nach oben. In einem eigens für die Bergretter zur Verfügung gestellten Raum macht sich das Duo für mögliche Einsätze bereit.