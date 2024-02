Wo man in Niederösterreich noch Skifahren kann

Teilbetrieb in kleineren Skigebieten

In Teilbetrieb ist derzeit auch die Gemeindealpe Mitterbach im Mariazellerland, 15 Zentimeter Neuschnee sorgen aber vor allem beim Gipfellift für sehr gute Pistenbedingungen. In der Wexl-Arena sind noch vier Aufstiegshilfe in Betrieb – die Förderbänder über neun und 90 Meter sowie Teller- und Schlepplift bringen die Wintersportler in die „Pole Position“. Bei der Erlebnisalm Mönichkirchen ist derzeit nur mehr der Tellerlift in Betrieb, die Sonnenbahn bringt Gäste hinauf auf die Mönichkirchner Schwaig.