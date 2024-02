Kogler mit Ukraine-Flagge bei Kongress in Graz

Die Grünen haben sich am Samstag in Graz auf einem Bundeskongress unter dem Motto „Mit dir fürs Klima und Europa“ versammelt, um die 23-jährige Umweltaktivistin Lena Schilling offiziell zur Spitzenkandidatin für die EU-Wahl am 9. Juni zu küren. Die Spitzen der Partei - allen voran der mit einer ukrainischen Flagge ausgestattete Parteichef Werner Kogler - und Schilling wurden amit Standing Ovations von den rund 250 anwesenden Delegierten in der Grazer Messe empfangen.