Aus „Dinosaurus Rex“ wird „Dinosaura Regina“

ANDERERSEITS muss es uns Österreicher schon mit tiefer Besorgnis erfüllen, dass in jenem Lande, das uns in jeder Hinsicht - historisch, politisch, kulturell und vor allem ökonomisch - am nächsten steht, ein derartiges gesamtgesellschaftliches Klima des Realitätsverlustes Platz zu greifen scheint. Statt existenzielle Probleme wie jenes der Entindustrialisierung, oder jenes der immer stärker werdenden Migranten-Parallelgesellschaften zu lösen, flieht man zunehmend in derartige Orchideenthemen.