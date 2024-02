Hamiltons Wechsel: Welche Rolle Schumacher spielte

Für den spektakulären Formel-1-Wechsel von Lewis Hamilton 2025 zu Ferrari spielte auch die erfolgreiche Zeit von Michael Schumacher bei der Scuderia eine gewichtige Rolle. „Ich habe es als eine große Herausforderung angesehen“, sagte der Engländer am Freitag bei den Testfahrten in Bahrain und erzählte, dass er schon als Kind in einem Computerspiel Schumachers Ferrari gefahren sei. „Es ist definitiv ein Traum, und ich freue mich sehr darauf.“