Hamilton-Nachfolger: Kein spektakuläres Comeback!

Vier Jahre lang lieferten sich Lewis Hamilton und Nico Rosberg teils erbitterte WM-Duelle. Nach seinem WM-Titel 2016 beendete der Deutsche aber überraschend seine Karriere. Nach Bekanntwerden des Ferrari-Wechsels von Hamilton wurde der 38-Jährige mit seinem Ex-Team Mercedes in Verbindung gebracht. Doch eine Rückkehr in die Formel 1 spielt in seinen Gedanken keine Rolle. „Das ist vorbei, ich plane kein Comeback“, so Rosberg gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“.