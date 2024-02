„Silberpfeil!“ Das ist Hamiltons letzter Mercedes

Bereits nach dem enttäuschenden Auftakt-Grand-Prix 2023 in Bahrain hatte das Team das technische Grundkonzept überdacht und eine neue Richtung in der Entwicklung eingeschlagen. Zum Saisonabschluss verbuchte Mercedes mit Hamilton und George Russell Platz zwei in der Konstrukteurs-WM hinter Red Bull. „In diesem Sport gibt es keine Wunder“, betonte Wolff in Silverstone. „Aber unser Ehrgeiz und unsere Entschlossenheit sind stark. Seit wir diesen neuen Kurs eingeschlagen haben, ist die Entwicklung gut vorangekommen.“