Ronja Forcher bringt erste Modekollektion raus

Ronja Forcher (li.) hat in Modedesignerin Veronika Kaysser (re.) eine perfekte Geschäftspartnerin gefunden. Ihre Dirndl präsentierten die beiden auf der am Freitag gestarteten Modemesse „fesch“ in der Salzburger Brandboxx. Dort wollen die beiden noch mehr Abnehmer für ihre Kleider finden.

(Bild: Tschepp Markus)