Bergdoktor-Star Ronja Forcher will Mode designen

Ich will unbedingt selber ein Dirndl entwerfen“, strahlt Bergdoktor-Star Ronja Forcher über das ganze Gesicht. Im Rahmen der weltweit größten Trachtenmodemesse „fesch“ in der Brandboxx in Salzburg, hat die 27-Jährige Blut geleckt. „Tracht gefällt mir sehr gut. Obwohl ich jetzt schon lange in Deutschland lebe, verstehe ich die Tracht als meine kleine, Tiroler Uniform“, sagt Forcher. Ein weiteres Standbein als Modedesignerin – zusätzlich zur Schauspielerei und ihrer Musikkarriere – wäre für sie ein absoluter Traum, wie sie der „Krone“ verrät.