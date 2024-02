Finanzamt wittert Schlupfloch für PV-Sparfüchse

Eine EU, eine Regel, zwei Auslegungen links und rechts von Inn und Salzach! Und damit ein Schlupfloch für PV-Sparfüchse, die ihre Anlage mit einem Speicher nachrüsten wollten, erkennbar. Denn in Deutschland, damit auch in Bayern, werden alle Photovoltaik-Komponenten zum Nullsteuersatz verkauft. „Natürlich können Sie auch als Österreicher kommen und Speichermodule zu denselben Konditionen bekommen“, lautete die Antwort mehrerer Händler in und um Passau auf „Krone“-Nachfragen. Ehe ein Händler meinte: „Nein, es gelten für Österreicher dieselben Steuer-Vorschriften wie in Österreich - das wurde am 20. Februar konkret so kommuniziert.“ Was gilt nun? Wir klären auf!