„Du glaubst, du könntest jede Minute sterben“

Sie ist einer der größten Namen in Hollywood, doch von Starallüren keine Spur: Im Interview mit der „Krone“ - gemeinsam mit Co-Star Kali Reis - wirkt „Das Schweigen der Lämmer“-Star Jodie Foster gelöst, lacht viel. Und sie hat auch gut lachen, schließlich kommt ihre neue Serie „True Detective: Night Country“ (Sky) wahnsinnig gut an. Darin zeigt sie einmal mehr ihre Wandlungsfähigkeit, spielt sie doch die rassistische Polizistin Liz Danvers, die in Alaska eine Reihe von mysteriösen Todesfällen aufzuklären hat.