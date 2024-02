Glanzvolle Premiere mit Rangnick, Berger & Co.!

Während Lizz Görgl erklärte, wie die Disziplin aus dem Sport im Business hilft, erzählte NBA-Pionier Jakob Pöltl vom Druck in der Milliardenliga - und Formel-1-Legende Gerhard Berger gab preis, wie Stars zu führen sind: „Meist gar nicht!“ Wie er am Beispiel von Ayrton Senna erläuterte: „Er hat Teamchef Ron Dennis mitgeteilt, dass er pro Rennen eine Million Dollar kostet.Er liege bis zum richtigen Angebot am Strand, sei aber erreichbar. Erst in letzter Sekunde war mit McLaren alles fix - natürlich zu Sennas Bedingungen.“