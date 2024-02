„Von ruhigen Weihnachten war nicht die Rede“

In der Ruhe liegt die Kraft, Großer Imageschaden

In den schwierigen Zeiten hat sich rund um den DSV Leoben gezeigt, dass man zusammenhält. Es hat Substanz gekostet, Sponsoren und Spielfluss ruhig zu behalten, aber die Situation ist nicht aus dem Ruder gelaufen. Der Imageschaden ist da, der Verlauf der nächsten Monate ungewiss. Trotzdem blickt Hämmerle optimistisch in die Zukunft. Sportlich steht im April mit dem Cup-Halbfinale gegen Rapid ein Leckerbissen im eigenen Stadion an. „9000 Fans sollten dabei sein“, freut sich der Geschäftsführer auf ein volles Haus im „Monte Schlacko“.