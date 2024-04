Merza und Nader: Der verrückte Bauch-Vergleich

Zwischenzeitlich ging‘s durchaus sexy zur Sache. Auf Bitten des Moderators, krone.at-Sportchef Michael Fally, zog Fadi Merza im krone.tv-Studio „blank“ und zeigte, dass er bereit für sein Comeback ist (die Szene im Video oben ab ca. Minute 12:05): Bei der Bounce-Fight Night am Samstag (ab 18 Uhr) steigt er nach zehnjähriger Absenz wieder in den Ring. Sein Kumpane im Studio, „Fight-Night-Macher“ Marcos Nader, hat seine Karriere an sich beendet, will‘s im November zum Abschied aber noch einmal wissen – dafür müssen vorher aber wohl noch ein paar Gramm runter, wie der heitere „Bauch-Vergleich“ im Studio zeigt.