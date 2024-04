Am 20. April steigt Mansur Elsaev in den Ring, um für den Europatitel im Halbschwergewicht zu kämpfen. Im krone.tv-Sport-Talk mit Martin Grasl spricht der gebürtige Tschetschene über seine intensive Vorbereitung sowie die mentale Komponente des Boxsports. Klar ist für ihn: „Ich möchte den Titel für Österreich holen“. Außerdem spricht der 33-Jährige über seine Integration in Österreich, die Funktion als „Golden Boy“ und die positiven Aspekte des Boxsports.