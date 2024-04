Josef Pross steht fest im Leben und er weiß auch, was er will. Im vergangenen Sommer trifft der damals 21-Jährige die Entscheidung: Nein zum Fußballprofi und Ja zum familiären, landwirtschaftlichen Betrieb. Aktuell glänzt der ehemalige Young Violets Spieler in der niederösterreichischen Landesliga, wo er für den SV Gloggnitz auf Torejagd geht. Im fan.at-Fußballtalk mit Martin Grasl spricht der Niederösterreicher über die Hintergründe seines Rückzugs aus dem Profi-Geschäft und Entscheidungen fürs Leben. „Ich glaube, man darf sich heute nichts scheißen“, bringt es Pross, der den Spaß am Kicken wieder gesucht hat, auf den Punkt.