Die kleine Botin hört die Vögel zwitschern

Anleitung zur Frühlingsbastelei

Ich habe die leere Klopapierrolle mit einer Schere in zwei Hälften geschnitten und aus einem Teil eine leicht halbrunde Form mit Schnabel ausgeschnitten. Aus der zweiten Hälfte sind die Flügel entstanden. Mit bunten Stiften habe ich ein paar zarte Punkte und Muster gemalt und das Vögelchen ein bisschen frühlingshaft verziert. Wenn Kinder mitbasteln, dann haben sie bestimmt kreative Ideen zum Verzieren. Nur beim nächsten Schritt brauchen sie ein bisschen Hilfe. Damit der Vogel auch fliegen kann, habe ich den Körper mit einer scharfen Schere mittig eingeschnitten und die Flügel durchgesteckt. Durch die Mitte habe ich dann mit einer Nadel einen Faden durchgezogen und das Ende an einen zarten grünen Zweig gebunden. So tanzt und fliegt das Vögelchen und macht Lust auf den Frühling!