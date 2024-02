Brand am Achensee: 12 Menschen aus Haus gerettet

In einem Wohnhaus in Maurach am Achensee (Tiroler Bezirk Schwaz) brach in der Nacht auf Freitag ein Feuer aus. Zwölf Personen hielten sich zu dem Zeitpunkt im Gebäude auf, einige von ihnen musste die Feuerwehr mit der Drehleiter aus dem Haus holen. Zwei Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht.