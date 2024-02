In Graz! Sturm serviert den Fans das Achtelfinale

Guat is gangen, nix is g’schehn: Slovan Bratislava ist raus, Sturm steht im Achtelfinale der Conference League! Die Auslosung steigt bereits am Freitag um 13 Uhr in Nyon. Die Grazer werden mit Geschäftsführer Thomas Tebbich und Sicherheitschef Bruno Hütter in der Schweiz vor Ort sein. Das Gespann düste noch am Donnerstag zur Geisterstunde von Bratislava zum Flughafen Schwechat, hatte dort eine recht kurze Nacht - Abflug Freitag um 6.30 Uhr.