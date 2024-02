Wie der Bundeskanzler den Wohnbau reformieren will

Eigentumsquote soll erhöht werden

Darüber hinaus solle an einem Maßnahmenbündel zur Ankurbelung der Bauwirtschaft gearbeitet werden. „Eigentum muss wieder leistbar werden. Das hat absolute Priorität in unserer Arbeit. Eigentum ist die beste Form der Altersvorsorge und schafft Freiheit und Sicherheit auf lange Sicht. Dazu braucht es handfeste Maßnahmen, damit wir die Zahl der Eigentümer deutlich erhöhen. In Österreich leben derzeit 48 Prozent der Bevölkerung im Eigentum, wir wollen diese Quote auf 60 Prozent bis zum Jahr 2030 erhöhen“, kündigt Nehammer an.