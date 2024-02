ÖVP-Duo tüftelt an Absetzbarkeit der Kreditzinsen

Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker - und bald auch Land der Eigentümer? In seinem Österreichplan kündigte Kanzler Karl Nehammer eine Offensive für Wohnungseigentum an. Wie die „Krone“ erfuhr, wird jetzt ein erstes Modell aus dem Plan in Details erarbeitet. Ein alter Fördertopf soll dafür neue Chancen bieten.