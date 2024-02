Selbst Karriere stellt Biathlet Leitner in Frage!

Kein Start bei Weltcuprennen

Die wohl erste Konsequenz: Der Hochfilzner wird die atmosphärisch tollen Weltcups in Oslo und Übersee (Soldier Hollow/USA und Canmore/Can) auslassen, damit seine Saison frühzeitig beenden. Wie bereits im letzten Jahr. „Dass in der Loipe nichts mehr vorwärtsgeht, ist nicht nur eine Kopfsache. Training, Fluorverbot (Anm: für technische Läufer nicht von Vorteil), extrem schlechte Vorsaison - es ist eine Summe von allem.“ Aber vor allem ging dem ehemaligen dreifachen Junioren-Weltmeister (2015 und 2016) der Spaß an der Sache verloren: „Ich tat’s ja auch vor allem darum, das war immer mein Antrieb. Aber so . . . !“