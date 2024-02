Die Geheimnisse des geschichtsträchtigen Astoria

„Wir befinden uns auf der schönsten Baustelle Wiens“, sagt Hoteldirektorin Julia Eibensteiner. Und tatsächlich, ein Jahr nach Start des Großumbaus im 111 Jahre alten Hotel Astoria lässt sich bereits erahnen, wo die Reise hingeht. Schon in zwei Monaten soll das bei seiner Eröffnung im Jahr 1912 „allermodernste Etablissement“, das das Waldorf-Astoria in New York als bauliches Vorbild hatte, wieder in Betrieb gehen.