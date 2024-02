Lohnt es sich für Sie überhaupt noch zu arbeiten?

2020 löste die Sozialhilfe in Österreich die Mindestsicherung ab. Knapp 700 Euro gibt es für die Lebenserhaltung, weitere 460 Euro fürs Wohnen. So sollen Personen in finanziellen Schieflagen vor bitterer Armut gerettet werden. Mit vielen weiteren Zuschüssen kommt so ein schöner Haufen Geld zusammen. Da fragt sich so mancher Arbeiter: „Zahlt sich Arbeiten für mich überhaupt noch aus?“ Wir haben die Antwort.