Mit Mentalmagie und Würsteln hoch hinaus

Was unterscheidet den Schmäh-Level in Tirol von jenem in den USA, Wien oder Australien?

Amélie: Der Schmäh wird überall anders wahrgenommen. Gerade in Österreich kann man auch mit schwarzem Humor und Ironie Schmäh machen. In Amerika kommt dies nicht so gut an. Sie mögen es vom Witz her direkter und da passt man sich einfach an. Selbst in Wien gibt es ganze andere Gags als in Tirol.