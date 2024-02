Neuer Trainer für Rune: „Start in ein Abenteuer“

Der Franzose hatte den 20-Jährigen 2022 in Paris zu einem Masters-1000-Titel gecoacht. „Ich habe in den vergangenen Monaten viel darüber gelernt, was für mich wichtig ist“, schrieb Rune auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). „Es ist der Start eines neuen Abenteuers“, sagte Mouratoglou.