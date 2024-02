Anhörung ohne Ergebnis: Assange muss weiter bangen

Ehefrau von Assange fürchtet um sein Leben

Vor dem Londoner Gerichtsgebäude Royal Courts of Justice forderten Demonstranten am Mittwoch erneut, Assange müsse freigelassen werden. Sie hielten ein Banner und Plakate mit Aufschriften wie „Free Assange“ und „Journalism is not a crime“ (übersetzt: „Journalismus ist kein Verbrechen“).