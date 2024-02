Assange kämpft ein letztes Mal gegen Auslieferung

Das US-Justizministerium will ihm wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Sollte Assange verurteilt werden, drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Die zweitägige Anhörung sollte am Dienstag um 11.30 Uhr (MEZ) beginnen. Bereits in der Früh demonstrierten Unterstützerinnen und Unterstützer Assanges vor dem Londoner Gericht. Sie schwenkten Plakate mit der Aufschrift „Freiheit für Julian Assange“ und riefen in Sprechchören: „Es gibt nur eine Entscheidung: keine Auslieferung.“ Hunderte goldene Bänder waren am Zaun vor dem High Court und umliegenden Toren sowie Bäumen befestigt.