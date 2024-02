Abgelehnt - jetzt gehts Mauerwerk an den Kragen!

„Alles Blödsinn! Das lasse ich nicht zu." Egal, welch eigenwillige Anschauungen er stets hatte - jetzt geht’s Mauerwerk-Boss Mustafa Elnimr an den Kragen. Die FIFA lehnte seinen - ja klar - viel zu spät eingereichten Einspruch gegen die offene Gehaltsforderung von Ex-Trainer Igor Jovic ab. Nun blühen dem Ostliga-Letzten (wie berichtet) harte Sanktionen. „Ich habe immer die Wahrheit gesagt“, so Ex-Trainer Igor Jovic im ersten Statement.



ÖFB ist am Zug

Von Geldstrafen über Transfersperre, Punkteabzug bis zu Bewerbsausschluss aller Klubteams ist vieles möglich. Es wäre der von Fußballfans ersehnte K.-o.-Schlag für die Machenschaften des Ägypters. „Endlich, der Verein ist nur unseriös", so der Tenor in zahlreichen Social-Media-Kommentaren. Jetzt ist der ÖFB am Zug - dieser muss sich ein genaues Bild von der Causa machen, ist von der FIFA angehalten, anfallende Sanktionen auszusprechen. Aber schon in einer Woche geht die Liga wieder los - würde Mauerwerk in Oberwart zu Gast sein. Ob dieses Spiel stattfinden wird, ist mehr als nur fraglich...