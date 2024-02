Bilder des Krieges von ukrainischen Künstlerinnen

Seit zwei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine, fast ebenso lang kümmert sich das Office Ukraine in Graz um Künstlerinnen, die flüchten mussten. Zum Jahrestag des russischen Überfalls am 24. Februar machen diese gemeinsam mit in der Heimat verbliebenen Kolleginnen auf die untragbare Situation eines zermürbenden Krieges aufmerksam.