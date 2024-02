Stallone: Siebte OP nach schwerer Stunt-Verletzung

„Konnte einen ,Knall‘ spüren“

Er habe damals „dummes Zeug“ gemacht, so der heute 77-Jährige rückblickend. Er habe Regie geführt und „wie ein Idiot“ einen Take nach dem anderen gemacht. Bis zu jener schicksalhaften Szene. „Ich erinnere mich an einen Schlag und ich konnte tatsächlich einen ,Knall‘ spüren“, schilderte er.