So viele wie nie: Wie Kärntner ihre Waffen lagern

Erstmals seit statistischer Aufzeichnung ist die Zahl der in Kärnten registrierten Waffen in Privathaushalten über die 100.000er-Marke geklettert. Exakt sind es 103.820 „Schießeisen“, die offiziell gemeldet sind. Naturgemäß ist auch die Zahl der registrierten Waffenbesitzer in den vergangenen Jahren stetig in die Höhe gegangen.