Aus Kurve „geflogen“: Auto stürzte Böschung hinab

Dramatische und schmerzhafte Momente für ein Pensionisten-Paar in Frauenstein (Kärnten): Die Autolenkerin verlor in einer Kurve die Kontrolle und landete mit dem Wagen 20 Meter im Wald. Die 76-Jährige wie auch ihr Mann am Beifahrersitz (81) wurden ins Spital eingeliefert.