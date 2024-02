Ukraine-Krieg belastet Psyche stärker als Lockdown

Kein Zusammenhang zwischen Betroffenheit und Solidarität

Ein weiteres Ergebnis ist, dass kein direkter Zusammenhang zwischen starker Betroffenheit und Solidarität wie Spendenbereitschaft oder Teilnahme an Demonstrationen festgestellt wurde. „Unsere Daten weisen darauf hin, dass politische und gesellschaftliche Akteure in Krisenzeiten auch die mentale Gesundheit in den Fokus nehmen sollten - besonders von Menschen, die ohnehin anfällig für Belastungen sind“, sagte Schabert. Daten zu Menschen in der Ukraine und in Russland wurden nicht erhoben.