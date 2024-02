Wenn dir völlig Unbekannte ihr Herz ausschütten

Wer bei der Caritas die Plaudernetz-Nummer wählt, kommt zu einem der knapp 3600 Freiwilligen. „Ich schaue, dass ich einmal am Tag ein Gespräch annehme. Das dauert dann zwischen einigen Minuten und über einer Stunde“, erzählt Anna. Oft rufen einsame Menschen an. Die negativen Themen überwiegen dabei. „Ich muss oft Leute trösten, etwa aufgrund von Trennungen. Manche ertränken ihren Kummer in Alkohol, rufen betrunken an. Dann sage ich, sie sollen sich wieder melden, wenn sie nüchtern sind“, so Anna. Mit einigen Anrufern hat sie zufällig mehrmals telefoniert: „Das erkenne ich gleich. Viele Männer und Frauen verbringen täglich Stunden im Plaudernetz. Mir war vorher nicht bewusst, wie viele Menschen es gibt, die ganz alleine sind!“